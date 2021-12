Lega allineata a Draghi sulle restrizioni, promette ristori al turismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre l’Ue protesta, Draghi tira dritto sull’obbligo di test Covid anche per i cittadine europei vaccinati che vogliono entrare in Italia. E se gli operatori del turismo fanno notare che la misura - introdotta con un’ordinanza del ministro Roberto Speranza - potrebbe essere un’ennesima mazzata per il settore, la loro voce resta tendenzialmente isolata. Non la cavalca il centrodestra di governo, che si allinea al premier e che, per voce dei governatori, non mostra segni di perplessità. A levare gli scudi, resta così l’opposizione, con Fratelli d’Italia che si rivolge alla Commissione europea per chiederle se per caso l’Italia non abbia violato un regolamento. “Il governo italiano, dopo aver escluso i test dai certificati validi per lo svolgimento di molte attività quotidiane, ha disposto che da domani 16 dicembre per l’ingresso in Italia da Paesi Ue è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre l’Ue protesta,tira dritto sull’obbligo di test Covid anche per i cittadine europei vaccinati che vogliono entrare in Italia. E se gli operatori delfanno notare che la misura - introdotta con un’ordinanza del ministro Roberto Speranza - potrebbe essere un’ennesima mazzata per il settore, la loro voce resta tendenzialmente isolata. Non la cavalca il centrodestra di governo, che si allinea al premier e che, per voce dei governatori, non mostra segni di perplessità. A levare gli scudi, resta così l’opposizione, con Fratelli d’Italia che si rivolge alla Commissione europea per chiederle se per caso l’Italia non abbia violato un regolamento. “Il governo italiano, dopo aver escluso i test dai certificati validi per lo svolgimento di molte attività quotidiane, ha disposto che da domani 16 dicembre per l’ingresso in Italia da Paesi Ue è ...

HuffPostItalia : Lega allineata a Draghi sulle restrizioni, promette ristori al turismo - Angie35613025 : RT @Luca__Pagani: No, non sei scema. Il lato grottesco è rappresentato dal fatto che la proroga è passata con i voti della Lega, sempre più… - DeodatoRibeira : RT @Luca__Pagani: No, non sei scema. Il lato grottesco è rappresentato dal fatto che la proroga è passata con i voti della Lega, sempre più… - Luca__Pagani : No, non sei scema. Il lato grottesco è rappresentato dal fatto che la proroga è passata con i voti della Lega, semp… -