L'Eca scrive alla Fifa: «Non daremo i giocatori per la Coppa d'Africa» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'organizzazione che rappresenta i principali club europei ha avvertito la Fifa che potrebbe non rilasciare i giocatori per la prossima Coppa d'Africa e potenzialmente anche per altre partite internazionali previste il mese prossimo. L'European Club Association (ECA), che comprende i migliori club della Serie A, della Premier League, della Liga e della Bundesliga, ha scritto alla Fifa affermando che i nuovi sviluppi sulla pandemia di Covid significano che le date di rilascio dei giocatori sono "ingestibili" e che gli organizzatori della Coppa d'Africa (Afcon) non hanno messo in atto protocolli medici adeguati. Secondo la stampa britannica e la stampa Africana, a questo punto è a rischio l'intero torneo che dovrebbe ...

