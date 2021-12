L’Eca scrive alla Fifa | «I club non invieranno giocatori in Coppa d’Africa»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Associazione Europea dei(ECA) ha inviato una mail, venerdì scorso, in cui minaccia di non inviareinternazionali indato che la Caf non ha ancora pubblicato un protocollo medico adeguato. Lo riporta Calcio e Finanza, con il testo della mail. “A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale inon potranno liberare i propri”.sottolinea soprattutto il rischio di un’assenza deipiù lunga del periodo di disponibilità previsto, a causa delle “quarantene e restrizioni di viaggio” legatevariante Omicron. Secondo ...