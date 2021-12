Le regole per rientrare in Italia dall’estero: quarantena e tampone, la guida in vista del Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In vigore l’ordinanza del ministro della Salute che impone la quarantena di 5 giorni per chi arriva dagli Stati dell’Unione Europea a chi non è vaccinato. Chi ha almeno due dosi, invece, dovrà fare un tampone Leggi su corriere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In vigore l’ordinanza del ministro della Salute che impone ladi 5 giorni per chi arriva dagli Stati dell’Unione Europea a chi non è vaccinato. Chi ha almeno due dosi, invece, dovrà fare un

Advertising

GassmanGassmann : Questo è il momento di seguire tutte le regole di sicurezza covid. La nuova variante #Omicron molto più contagiosa,… - Corriere : ?? L’Italia si blinda in vista delle festività natalizie e, per arginare la corsa della #varianteOmicron, alza il mu… - Corriere : Confini chiusi ai no vax, test e quarantena per chi entra in Italia. Super green pass fino al 31 marzo - simnic2000 : @DiegoSink Silverstone se mai è un errore di valutazione(per me no), qua è proprio un inventarsi le regole - si_no_d : @spleenboi_ @Di_SPACE_Lauro Se si vuole sconfiggere il virus le istituzioni devono parlarsi. Se avevano deciso che… -