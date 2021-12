“Le ragioni dello sciopero” | la diretta con Landini | Bombardieri e Fratoianni | segui

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In vistagenerale previsto per domani, giovedì 16 dicembre, il segretario della Cgil, Maurizio, e quello della Uil, PierPaolodiscutono insieme al parlamentare di Sinistra italiana, discutono delledella protesta insieme al deputato di Sinistra italiana NicolaL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ivanscalfarotto : Difficile comprendere le ragioni dello #sciopero generale indetto da CGIL e UIL in presenza di una manovra espansiv… - dacar0311 : RT @PpBombardieri: Ai microfoni di - Italiantifa : Le ragioni dello sciopero - ANaturesio63bis : RT @ugs_ufficiale: ?? Alle ore 15:00, dalla pagina Facebook di @SI_sinistra, il segretario @NFratoianni spiegherà insieme al segretario dell… - BorgoMarcello : RT @PpBombardieri: Ai microfoni di -

Ultime Notizie dalla rete : ragioni dello

Il Fatto Quotidiano

...la pena di ripercorrere lestoriche per le quali nel nostro Paese accanto a governi deboli vi sia sempre stata la demonizzazione di un possibile rapporto diretto fra elettori e capo...Poi sono spiegate ledella scelta, quelle di "r ispondere alle particolari complessità ... del governatoratoStato della Città del Vaticano e della segreteria per l'Economia". Il Capitolo,...NAPOLI - Renzo Ulivieri, presidente AIAC, è intervenuto a Radio Marte: "E' interessante che non ci sia già una squadra che abbia vinto lo Scudetto, c'è da auspicarsi che il campionato continui così fi ...Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso di un dipendente regionale, "soggetto fragile" che sarà riammesso in smart working.