Le pagelle della Fiorentina – Rosati è il migliore | Sottil una spina nel fianco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Labatte il Benevento e passa il turno in Coppa Italia raggiungendo il Napoli agli ottavi di finale. Ledei viola dopo il successo ottenuto al Franchi:7,5: Probabilmente una delle prestazioni migliorisua carriera. Almeno tre interventi salva-risultato impediscono al Benevento di raggiungere i supplementari. Venuti 6: Poca spinta ma riduce al minimo gli errori in copertura con un buon atteggiamento difensivo Milenkovic 6,5: Sfrutta alla grande l’occasione da gol firmando l’uno a zero iniziale, poi si rende autore di una gara accorta nel suo ruolo naturale di difensore. Igor 6,5: Ci mette il fisico in marcatura e la testa in area avversaria, quando fornisce l’assist per l’uno a zero di Milenkovic. Terzic 6: Spinge a sinistra muovendosi in simbiosi ...