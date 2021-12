Le pagelle del Benevento – Conferme da Vogliacco e Acampora | male Tello

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Ilesce a testa alta dalla coppa Italia perdendo 2-1 al Franchi contro la Fiorentina. Ledei giallorossi: Manfredini 5,5: Bene il riflesso sul colpo di testa di Sottil, ma la respinta è troppo centrale e si rivela un assist per l’esterno viola. Elia 5,5: Buona gara in fase di spinta, soprattutto nel primo tempo. Pesa l’errore in marcatura su Sottil che spiana la strada al momentaneo 2-0 viola. Glik 6: Gara attenta in marcatura, ci prova di testa nel primo tempo ma trova la grande risposta di Rosati.7: Il migliore tra i giallorossi. Preciso nelle chiusure e fa altrettanto bene nella gestione della palla. Masciangelo 6,5: Sgomita con Callejon riducendo al minimo i guizzi dello spagnolo. Gonzalez gli dà del filo da torcere nel finale.5: La ...