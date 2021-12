Le nuove regole per entrare in Italia dall'estero. La guida per chi parte (o torna) per Natale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nello stesso provvedimento con cui ha deciso di allungare lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, il Governo ha inserito nuove norme più stringenti per l’ingresso in Italia per chi viene dall’estero. Da domani, 16 dicembre, per entrare nel nostro Paese sarà necessario avere almeno un tampone negativo, se non addirittura sottoporsi a quarantena obbligatoria. Anche se ti trovi (o devi andare) in un Paese all’interno dei confini dell’Unione Europea – dove fino ad oggi era sufficiente avere un Green pass valido per circolare – e hai completato il ciclo vaccinale da due dosi dovrai sottoporti ad un tampone rapido (entro 24 ore) o molecolare (entro 48 ore) per poter rientrare in Italia senza doverti sottoporre a quarantena. Per i non vaccinati, invece, oltre al test ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nello stesso provvedimento con cui ha deciso di allungare lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, il Governo ha inseritonorme più stringenti per l’ingresso inper chi viene. Da domani, 16 dicembre, pernel nostro Paese sarà necessario avere almeno un tampone negativo, se non addirittura sottoporsi a quarantena obbligatoria. Anche se ti trovi (o devi andare) in un Paese all’interno dei confini dell’Unione Europea – dove fino ad oggi era sufficiente avere un Green pass valido per circolare – e hai completato il ciclo vaccinale da due dosi dovrai sottoporti ad un tampone rapido (entro 24 ore) o molecolare (entro 48 ore) per poter riinsenza doverti sottoporre a quarantena. Per i non vaccinati, invece, oltre al test ...

