Lazio | Lotito blinda Sarri | rinnovo per altri due anni

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Saràperdue. Il presidenteha rotto gli indugi, ha proclamato un matrimonio destinato a durare ancora. L’annuncio è arrivato nel corso della classica cena natalizia, a cui hanno preso parte tutti: giocatori e staff tecnico. Sul palco del St. Regis hotel di Roma si sono alternati alcuni protagonisti del mondo, fino al piatto forte: il presidente. Il numero uno biancoceleste ha voluto subito togliere ogni dubbio:non è in discussione nonostante l’avvio incerto. Anzi, è l’uomo giusto per fare grande la. Un’anima affine che vive per il calcio, non di calcio. Una personalità apprezzata da, che infatti lo ha confermato perdue. Ha detto il ...

messe a disposizione dal club del presidente Claudio("grande tifoso della prima ora della Sister Team e che attraverso la preziosa mediazione all'interno del suo club della dott.ssa ...Commenta per primo Emergono questa mattina alcuni retroscena sulla cena di Natale delladi ieri. Dopo le parole dure del presidente, sette degli invitati hanno abbandonato la sala andando via prima della fine della festa. Il patron biancoceleste non ha affatto gradito ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Marchegiani, cronista Sky ed ex portiere, fra le ...Il numero uno della società biancoceleste, durante la cena di Natale davanti a tutta la squadra, ha spedito un chiaro messaggio all’ambiente: a Sarri verrà prolungato l'accordo per altri due anni.