Lazio | a gennaio un nuovo terzino | c’è lui in pole!

In casa Lazio si guarda in più direzioni, nella prossima finestra di mercato l'obiettivo è quello di intervenire anche sulla fascia sinistra per completare l'organico a disposizione di Maurizio Sarri. Sarri Lazio Calciomercato Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe ritornato di moda il terzino sinistro del Greuter Furth, Jetro Williams. Il direttore sportivo dei biancocelesti starebbe sondando nuovamente il terreno per l'olandese che è seguito da tempo ed ha il contratto in scadenza nel 2023. Ilaria Pacilio

