Lavoro: piano straordinario Cpi, Regioni al rallenty, assunti meno del 13% (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le Regioni segnano il passo sul piano di potenziamento dei Centri per l’impiego. E’ quanto si evince dalla tabella riepilogativa che il ministero del Lavoro ha pubblicato in serata relativo allo stato di avanzamento delle attività in attuazione degli interventi programmati a valere sulle risorse destinate alle Regioni, 464 milioni di euro a decorrere dal 2021, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Al 30 settembre scorso, infatti, dei 11.535 posti assegnati dal piano infatti, ne erano stati coperti 1458 , meno del 13%, mentre altre 2333 assunzioni sono previste entro il prossimo 31 dicembre. Al 30 settembre scorso circa 8 Regioni non avevano ancora coperto nessun posto assegnato: Abruzzo (255 posti), Basilicata (114), Calabria (623), Campania 1840), ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lesegnano il passo suldi potenziamento dei Centri per l’impiego. E’ quanto si evince dalla tabella riepilogativa che il ministero delha pubblicato in serata relativo allo stato di avanzamento delle attività in attuazione degli interventi programmati a valere sulle risorse destinate alle, 464 milioni di euro a decorrere dal 2021, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Al 30 settembre scorso, infatti, dei 11.535 posti assegnati dalinfatti, ne erano stati coperti 1458 ,del 13%, mentre altre 2333 assunzioni sono previste entro il prossimo 31 dicembre. Al 30 settembre scorso circa 8non avevano ancora coperto nessun posto assegnato: Abruzzo (255 posti), Basilicata (114), Calabria (623), Campania 1840), ...

Advertising

emergenzavvf : Bloccata dalle fiamme in casa, salvata una donna dai #vigilidelfuoco: due squadre al lavoro oggi pomeriggio a Imola… - PivaPaola : RT @emergenzavvf: Bloccata dalle fiamme in casa, salvata una donna dai #vigilidelfuoco: due squadre al lavoro oggi pomeriggio a Imola (BO)… - fisco24_info : Lavoro: piano straordinario Cpi, Regioni al rallenty, assunti meno del 13%: Le Regioni segnano il passo sul piano d… - StudioRigola : Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro - FLiottaVioli : RT @discoradioIT: ?? #lavoro, nulla di fatto al Mise, il tavolo sulle sorti dei lavoratori della ex Embraco. Assenti il ministro Giancarlo #… -