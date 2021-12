Lavoro Il manager e i cliché sulla fabbrica | cari studenti siate curiosi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bologna, 14 dic. – Stay hungry, stay foolish? Sì, ma anche ‘restiamo’: è la sollecitazione-suggestione dell’edizione 2021 del format ‘Saranno virtuosi’ che da tre anni coinvolgee studentesse delle medie di Gaggio Montano e Porretta Terme in un dibattito sull’orientamento e la cultura tecnica. Questa mattina infatti Stefano Scutigliani, amministratore delegato di METALCASTELLO, impresa metalmeccanica dell’Appennino bolognese, ha incontrato le classi terze dei due istituti dell’Alto Reno Terme in un evento organizzato con l’agenzia Dire nell’ambito del Festival della cultura tecnica. In preparazione al dialogo-confronto (da remoto, tra la redazione dell’agenzia e le classi) ad alcune ragazze e ragazzi era stato chiesto di compilare un questionario e di fare un gioco in cui dovevano identificare, senza guardare e usando solo il tatto, ...