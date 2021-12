Lavoratori ex indotto Fiat, ieri sit-in davanti l’Inps di Palermo su mobilità e assegni familiari. Ugl Metalmeccanici Sicilia: “Dall’Istituto finalmente risposte concrete” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una rappresentanza di Lavoratori della Lear, azienda appartenente all’indotto ex Fiat di Termini Imerese, iscritti alla Ugl, hanno protestato ieri mattina davanti alla sede dell’Inps di Palermo per denunciare la mancata corresponsione della mobilità in deroga, con molti di essi da che circa un anno e mezzo non hanno percepito neanche gli assegni familiari. ... L'articolo UGL Sicilia. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una rappresentanza didella Lear, azienda appartenente all’exdi Termini Imerese, iscritti alla Ugl, hanno protestatomattinaalla sede deldiper denunciare la mancata corresponsione dellain deroga, con molti di essi da che circa un anno e mezzo non hanno percepito neanche gli. ... L'articolo UGL

