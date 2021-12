L' Associazione Italiana Barmen premia Massimo Passaro

Advertising

Ogni anno l' AIBES,Barmen e Sostenitori, sezione Campania si incontra per gli Auguri di Natale. La giornata è importante poiché sancisce il ritrovo dei professionisti Barman ...Domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 18, presso il Centro Commerciale Culturale di via G. Matteotti il sindaco Peppe Cassì sottoscriverà la Carta dei diritti di AISM,Sclerosi Multipla. All'incontro, denominato 'Esserci dove sono le persone con sm', interverranno il Consigliere Nazionale AISM, Angelo La Via, e il presidente provinciale di AISM ...La rete di luoghi culturali accessibili, ideata con il progetto dall’associazione L’abilità nel 2015, si allarga. Obiettivo favorire l’accessibilità museale e renderla alla portata delle persone con d ...Attualita: Anche chi dorme in un angolo pulcioso, coperto dai giornali, le mani a cuscino, ha avuto un letto bianco da scalare e un filo di l..