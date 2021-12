L'aiuto interessato di Ariston nell'accordo Elica: 50 operai si spostano verso Green Way. Oltre a Paolo Merloni in campo anche Fileni. Ecco ... (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ANCONA - Questa è una storia che nessuno potrà mai confermare. Ma che nessuno potrà smentire. Se Elica ha potuto firmare al ministero un complesso accordo a valle di una pesantissima vertenza aperta ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ANCONA - Questa è una storia che nessuno potrà mai confermare. Ma che nessuno potrà smentire. Seha potuto firmare al ministero un complessoa valle di una pesantissima vertenza aperta ...

Advertising

sarak02__ : RT @PossibileIt: 'Cosa mi ha permesso di andare avanti in questi 22 mesi? L'aiuto di chi si è interessato alla mia storia, l'amore della mi… - dunnoRLYdunno : RT @PossibileIt: 'Cosa mi ha permesso di andare avanti in questi 22 mesi? L'aiuto di chi si è interessato alla mia storia, l'amore della mi… - Lulu6759 : RT @PossibileIt: 'Cosa mi ha permesso di andare avanti in questi 22 mesi? L'aiuto di chi si è interessato alla mia storia, l'amore della mi… - arteletteratura : RT @PossibileIt: 'Cosa mi ha permesso di andare avanti in questi 22 mesi? L'aiuto di chi si è interessato alla mia storia, l'amore della mi… - SoloSally2 : RT @PossibileIt: 'Cosa mi ha permesso di andare avanti in questi 22 mesi? L'aiuto di chi si è interessato alla mia storia, l'amore della mi… -