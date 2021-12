Lady Lautaro difende Wanda Nara: «Lei è l’unica che mi ha aiutata. Ma non farei mai come lei» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lady Lautaro, Agustina Gandolfo, non è certo una che ha paura di dire la sua. La findanzata di Lautaro Martinez, in una lunga intervista rilasciata alla rivista «Hola Argentina», esprime la sua opinione sul termine «wags» e ricorda i tempi trascorsi insieme a Wanda Nara, quando Mauro Icardi era ancora all’Inter. «Prima di essere la moglie di un calciatore, sono una mamma, una lavoratrice, una studentessa… Il termine wags, che identifica noi mogli di calciatori, andrebbe eliminata dal vocabolario, ha una connotazione molto negativa. Il partner di un avvocato non ha un titolo, quindi perché dovremmo averlo noi?». La bella 26enne influencer e appassionata di fitness, diventata madre della piccola Mia a febbraio, ha parlato anche di un’altra collega e connazionale: Wanda ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 15 dicembre 2021), Agustina Gandolfo, non è certo una che ha paura di dire la sua. La findanzata diMartinez, in una lunga intervista rilasciata alla rivista «Hola Argentina», esprime la sua opinione sul termine «wags» e ricorda i tempi trascorsi insieme a, quando Mauro Icardi era ancora all’Inter. «Prima di essere la moglie di un calciatore, sono una mamma, una lavoratrice, una studentessa… Il termine wags, che identifica noi mogli di calciatori, andrebbe eliminata dal vocabolario, ha una connotazione molto negativa. Il partner di un avvocato non ha un titolo, quindi perché dovremmo averlo noi?». La bella 26enne influencer e appassionata di fitness, diventata madre della piccola Mia a febbraio, ha parlato anche di un’altra collega e connazionale:...

