L’addio al calcio di Aguero: «Ho deciso smettere, sono nelle mani dei medici» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Vi comunico che ho deciso di smettere di giocare a calcio. E’ un momento molto duro. Per il problema che ho scoperto un mese fa. sono nelle mani dei medici. sono molto felice per la mia carriera. Gioco a calcio da quando ho 5 anni”. In una conferenza stampa al Camp Nou di Barcellona, Kun Aguero conferma che non giocherà più a calcio. L’attaccante argentino conferma quel che già si sapeva da settimane: l’aritmia di cui soffre è incompatibile con l’attività agonistica. In questa stagione, a Barcellona, era sceso in campo solo 5 volte per 165 minuti totali, prima del suo stop. L’ultima partita giocata risale al 30 ottobre, contro l’Alaves. Un match durato solo 41 minuti per il Kun, uscito dal campo a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Vi comunico che hodidi giocare a. E’ un momento molto duro. Per il problema che ho scoperto un mese fa.deimolto felice per la mia carriera. Gioco ada quando ho 5 anni”. In una conferenza stampa al Camp Nou di Barcellona, Kunconferma che non giocherà più a. L’attaccante argentino conferma quel che già si sapeva da settimane: l’aritmia di cui soffre è incompatibile con l’attività agonistica. In questa stagione, a Barcellona, era sceso in campo solo 5 volte per 165 minuti totali, prima del suo stop. L’ultima partita giocata risale al 30 ottobre, contro l’Alaves. Un match durato solo 41 minuti per il Kun, uscito dal campo a ...

