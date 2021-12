La Uefa: Italia-Argentina si giocherà a Londra il 1 giugno 2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Uefa ha ufficializzato la data della partita tra Italia e Argentina: il match tra i vincitori dell’Europeo e quelli della Copa America si terrà a Londra il 1 giugno 2022. La gara fa parte di un’intesa più ampia tra Uefa e Conmebol, che oggi hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che durerà fino al 30 giugno 2028, a seguito del successo del MoU di febbraio 2020. Il protocollo d’intesa contiene anche disposizioni relative all’apertura di un ufficio condiviso tra le due istituzioni e all’organizzazione di una serie di eventi calcistici, tra cui, appunto, Italia-Argentina. Il presidente Uefa, Aleksander ?eferin ha commentato: “Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Laha ufficializzato la data della partita tra: il match tra i vincitori dell’Europeo e quelli della Copa America si terrà ail 1. La gara fa parte di un’intesa più ampia trae Conmebol, che oggi hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che durerà fino al 302028, a seguito del successo del MoU di febbraio 2020. Il protocollo d’intesa contiene anche disposizioni relative all’apertura di un ufficio condiviso tra le due istituzioni e all’organizzazione di una serie di eventi calcistici, tra cui, appunto,. Il presidente, Aleksander ?eferin ha commentato: “Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con ...

Advertising

napolista : La #Uefa: #ItaliaArgentina si giocherà a Londra il 1 giugno 2022 Il match contrappone i vincitori dell’Europeo a q… - MRC_typing : L’ultima volta in cui si sono sfidate Italia e Argentina era anche in quel caso in Inghilterra (si giocava a Manche… - lamortevito : L'UEFA ha confermato che la 'Finalissima' tra i campioni d'Europa, l'Italia, e i vincitori della Copa America, l'Ar… - interliveit : A fine anno arriverà la dichiarazione di divieto per la pratica sportiva agonistica in Italia da parte del #CONI pe… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano A Londra la “Supercoppa” tra Italia e Argentina: UEFA e CONMEBOL hanno firmato oggi un Memoran… -