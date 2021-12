La trovata del compagno Montanari: i bagni binari all’università (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – bagni inclusivi, bagni binari, bagni per trans. Ma quanto sono innovativi questi nuovi vespasiani, colmi di spruzzate correct. Benvenuti all’università per Stranieri di Siena, dove il neo rettore Tomaso Montanari ha pensato così di lanciare il suo grande piano formativo per gli studenti: ideologizzando i bagni. Da ieri a @UniStraSiena , accanto ai bagni binari, ci sono anche i bagni inclusivi. Dalla parte della diversità, contro ogni diseguaglianza. pic.twitter.com/2Cm0yCWhmt — Tomaso Montanari (@tomasoMontanari) December 14, 2021 Il prof che vorrebbe abolire il Giorno del ricordo Sì, parliamo proprio dello stesso Montanari che sul Fatto Quotidiano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic –inclusivi,per trans. Ma quanto sono innovativi questi nuovi vespasiani, colmi di spruzzate correct. Benvenutiper Stranieri di Siena, dove il neo rettore Tomasoha pensato così di lanciare il suo grande piano formativo per gli studenti: ideologizzando i. Da ieri a @UniStraSiena , accanto ai, ci sono anche iinclusivi. Dalla parte della diversità, contro ogni diseguaglianza. pic.twitter.com/2Cm0yCWhmt — Tomaso(@tomaso) December 14, 2021 Il prof che vorrebbe abolire il Giorno del ricordo Sì, parliamo proprio dello stessoche sul Fatto Quotidiano ...

