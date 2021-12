La telenovela di Sara Cunial: entra di nuovo alla Camera senza Green Pass (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prosegue braccio di ferro di Sara Cunial con i regolamenti interni alla Camera che permettono di entrare a Montecitorio e prendere parte ai lavori parlamentari soltanto muniti di Green Pass. La deputata ex M5s ora Passata al Gruppo misto, famosa per le sue teorie antiscientifiche e complottiste, è tornata ieri in Aula per seguire le dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl fiscale – votando contro – senza esibire il certificato verde: gli inservienti l’hanno fatta accomodare da sola in una tribuna isolata, raggiunta attraverso un percorso protetto solo per lei. Il tutto è stato reso possibile dalla decisione a sorpresa di Andrea Colletti, deputato di “Alternativa”, il gruppo di fuoriusciti ex 5 stelle contrari ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prosegue braccio di ferro dicon i regolamenti interniche permettono dire a Montecitorio e prendere parte ai lavori parlamentari soltanto muniti di. La deputata ex M5s oraata al Gruppo misto, famosa per le sue teorie antiscientifiche e complottiste, è tornata ieri in Aula per seguire le dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl fiscale – votando contro –esibire il certificato verde: gli inservienti l’hanno fatta accomodare da sola in una tribuna isolata, raggiunta attraverso un percorso protetto solo per lei. Il tutto è stato reso possibile ddecisione a sorpresa di Andrea Colletti, deputato di “Alternativa”, il gruppo di fuoriusciti ex 5 stelle contrari ...

Sara Cunial torna alla Camera senza Green pass

La telenovela di Sara Cunial: entra di nuovo alla Camera senza Green Pass

La deputata del Gruppo misto Sara Cunial prosegue la sua battaglia contro il Green Pass ed entra nuovamente alla Camera senza esibire il certificato verde ...

