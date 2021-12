La sinistra anti italiana ora vuole dare lezioni sulla Patria (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La parola "patriota" manda in tilt la sinistra: "Usata come sinonimo di camerata". Poi l'anatema contro la Meloni: "Una così non va legittimata" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La parola "patriota" manda in tilt la: "Usata come sinonimo di camerata". Poi l'anatema contro la Meloni: "Una così non va legittimata"

Advertising

Linkiesta : Lo sciopero politico di Landini, aspirante leader della sinistra anti Draghi Landini ha indetto per il 16 dicembre… - FilippoGiov : RT @il_Timone: La candidata del Partito popolare europeo non viene vista di buon occhio per le sue posizioni conservatrici, ma soprattutto… - gianni20181 : RT @il_Timone: La candidata del Partito popolare europeo non viene vista di buon occhio per le sue posizioni conservatrici, ma soprattutto… - il_Timone : La candidata del Partito popolare europeo non viene vista di buon occhio per le sue posizioni conservatrici, ma sop… - oozirba : Dopo l'ennesima riprova con l'astensione, è evidente che la sinistra rappresentata dalla ditta esiste solo in modalità anti Renzi. -