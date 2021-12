La scomparsa di Emanuela Orlandi | Andrea Purgatori riapre il caso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Domenica sera, nella trasmissione Atlantide in onda su La7, il giornalistasi è occupato di alcuni cold case, casi di cronaca non ancora risolti e, in particolare, del giallo che riguarda la, nel 1983, della quindicenne. Il giornalista e scrittoreha ospitato negli studi della sua trasmissione il magistrato Giancarlo Capaldo, l’avvocatessa della famigliaLaura Sgrò e il fratello di, Pietro. Ladi: i fatti, figlia di un commesso della Prefettura pontificia e cittadina dello Stato Vaticano scompare misteriosamente il 22 ...