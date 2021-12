La scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, Di Matteo: “Va ricordato con i 28 magistrati uccisi per il loro lavoro. Qualcuno può sempre parlare” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Siamo a Roma, è il 2 luglio 1994, scompare il giudice romano Paolo Adinolfi. Il senso tragico di questa vicenda iniziata 27 anni fa è tutto rinchiuso nelle parole di suo figlio Lorenzo: “Sono molto felice che lei sia qui, dottor Di Matteo, dopo tanti anni ho il piacere di avere accanto un collega di papà”. Sono le parole pronunciate durante la presentazione del libro “La scomparsa di Adinolfi”, di Alvaro Fiorucci e Raffele Guadagno, portato in libreria da Castelvecchi. All’evento, organizzato il 14 dicembre a Roma, hanno partecipato appunto anche il consigliere del Csm Nino Di Matteo, il collega Sebastiano Ardita, la giornalista Rai Alessandra Forte e il giornalista de il Fatto Quotidiano Antonio Massari. La vicenda: Mario Adinolfi è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Siamo a Roma, è il 2 luglio 1994, scompare ilromano. Il senso tragico di questa vicenda iniziata 27 anni fa è tutto rinchiuso nelle parole di suo figlio Lorenzo: “Sono molto felice che lei sia qui, dottor Di, dopo tanti anni ho il piacere di avere accanto un collega di papà”. Sono le parole pronunciate durante la presentazione del libro “Ladi”, di Alvaro Fiorucci e Raffele Guadagno, portato in libreria da Castelvecchi. All’evento, organizzato il 14 dicembre a Roma, hanno partecipato appunto anche il consigliere del Csm Nino Di, il collega Sebastiano Ardita, la giornalista Rai Alessandra Forte e il giornalista de il Fatto Quotidiano Antonio Massari. La vicenda: Marioè un ...

Advertising

Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di Enrico #Pieri: - Azzurri : Al Museo FIFA di #Zurigo onorata la memoria di Paolo Rossi ad un anno dalla sua scomparsa #Gravina: “Ancora una vo… - davidefaraone : Esprimo profonda vicinanza alla comunità di #Ravanusa e al Sindaco, Carmelo D’Angelo. Un sentitissimo ringraziament… - fattoquotidiano : La scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, Di Matteo: “Va ricordato con i 28 magistrati uccisi per il loro lavoro. Qu… - simonebruscia : RT @SkyArte: «Ciao Libertini! Gli anni ‘80 secondo Pier Vittorio Tondelli» è l’omaggio allo scrittore in occasione dei 30 anni dalla sua sc… -