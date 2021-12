La sciarpa del Benevento tra le mani del Sindaco di New York: il regalo di un sannita (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Pisillo’ contagia. No nessun virus, fortunatamente, ma solo una fede. Quella giallorossa, che il noto ristoratore caudino, trasferitosi a New York dal 2008, ha trasmesso al primo cittadino della Grande Mela, Bill De Blasio. Durante l’ormai classica festa di Natale che si tiene proprio in casa del major di origini sannite, Carmelo Nazzaro, in arte (e che arte) ‘Pisillo’ ha rotto gli indugi e ha tirato fuori una sciarpa giallorossa, posando insieme a De Blasio che ha ripetuto più volte ‘Forza Benevento’. Leggi qui la storia di Pisillo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Pisillo’ contagia. No nessun virus, fortunatamente, ma solo una fede. Quella giallorossa, che il noto ristoratore caudino, trasferitosi a Newdal 2008, ha trasmesso al primo cittadino della Grande Mela, Bill De Blasio. Durante l’ormai classica festa di Natale che si tiene proprio in casa del major di origini sannite, Carmelo Nazzaro, in arte (e che arte) ‘Pisillo’ ha rotto gli indugi e ha tirato fuori unagiallorossa, posando insieme a De Blasio che ha ripetuto più volte ‘Forza’. Leggi qui la storia di Pisillo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

