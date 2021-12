La Salernitana rischia l’esclusione dal campionato: nessuna offerta concreta per l’acquisto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ una situazione sempre più delicata in casa Salernitana. La squadra è impegnata nel campionato di Serie A e la posizione in classifica è preoccupante. La squadra di Colantuono occupa l’ultimo posto in classifica e in Serie A ha vinto appena due volte, poi due pareggi e tredici sconfitte. A tenere banco è però il futuro del club. Secondo quanto apprende l’Ansa non sarebbe arrivata alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà. I tifosi sono in allarme e speravano in una conclusione positiva della trattativa. Al momento Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi e non ci sarebbero trattativa in corsa. Il club rischia l’esclusione dal campionato di Serie A e entro il 31 dicembre non dovesse arrivare ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ una situazione sempre più delicata in casa. La squadra è impegnata neldi Serie A e la posizione in classifica è preoccupante. La squadra di Colantuono occupa l’ultimo posto in classifica e in Serie A ha vinto appena due volte, poi due pareggi e tredici sconfitte. A tenere banco è però il futuro del club. Secondo quanto apprende l’Ansa non sarebbe arrivata alcunadi acquistoper il passaggio di proprietà. I tifosi sono in allarme e speravano in una conclusione positiva della trattativa. Al momento Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi e non ci sarebbero trattativa in corsa. Il clubdaldi Serie A e entro il 31 dicembre non dovesse arrivare ...

