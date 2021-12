La rete pro Draghi al Quirinale e il pressing di chi lo vorrebbe ancora a palazzo Chigi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Con la pandemia in corso Draghi deve rimanere a palazzo Chigi, non è possibile cambiare lo schema attuale: chi nei giorni scorsi legava la decisione sulla proroga dello stato di emergenza al 'fattore Colle' ora fa sentire ancora più forte la propria voce. C'è chi lo fa pubblicamente e chi, invece, preferisce sussurrarlo ma nei gruppi parlamentari della maggioranza, anche per il timore che l'eventuale elezione dell'ex numero uno della Bce al Colle possa portare il Paese al voto anticipato, il 'refrain' è che sarebbe sbagliato indicare l'attuale presidente del Consiglio per la successione di Sergio Mattarella. Sotto traccia c'è poi ancora chi spera in un Mattarella bis. Ma il sospetto nei partiti è che i leader delle principali forze politiche stiano preparando comunque una rete ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Con la pandemia in corsodeve rimanere a, non è possibile cambiare lo schema attuale: chi nei giorni scorsi legava la decisione sulla proroga dello stato di emergenza al 'fattore Colle' ora fa sentirepiù forte la propria voce. C'è chi lo fa pubblicamente e chi, invece, preferisce sussurrarlo ma nei gruppi parlamentari della maggioranza, anche per il timore che l'eventuale elezione dell'ex numero uno della Bce al Colle possa portare il Paese al voto anticipato, il 'refrain' è che sarebbe sbagliato indicare l'attuale presidente del Consiglio per la successione di Sergio Mattarella. Sotto traccia c'è poichi spera in un Mattarella bis. Ma il sospetto nei partiti è che i leader delle principali forze politiche stiano preparando comunque una...

