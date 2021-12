La regina Elisabetta e il pranzo di Natale con 50 invitati: “Non vuole annullarlo, nonostante la variante Omicron” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Guai a dire alla regina Elisabetta cosa debba o non debba fare. Come riportato dal Sun, infatti, sono stati rispediti al mittente i tentativi di invitare la Sovrana a rinunciare al tradizionale pranzo di famiglia durante il periodo delle feste natalizie. Mentre lo scorso anno i festeggiamenti erano saltati causa Covid, questo 21 dicembre si terranno nel castello di Windsor con la partecipazione di circa 50 persone tra figli, nipoti, bisnipoti, cugini e figli di cugini. Poi seguirà il canonico trasferimento nella tenuta nel Norfolk, per i successivi giorni di festa. La decisione di Elisabetta II sembra in netto contrasto con il numero sempre più crescente dei casi in Inghilterra (quasi 60mila e 150 decessi ieri 14 dicembre) e la variante Omicron divenuta dominante. Ma la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Guai a dire allacosa debba o non debba fare. Come riportato dal Sun, infatti, sono stati rispediti al mittente i tentativi di invitare la Sovrana a rinunciare al tradizionaledi famiglia durante il periodo delle feste natalizie. Mentre lo scorso anno i festeggiamenti erano saltati causa Covid, questo 21 dicembre si terranno nel castello di Windsor con la partecipazione di circa 50 persone tra figli, nipoti, bisnipoti, cugini e figli di cugini. Poi seguirà il canonico trasferimento nella tenuta nel Norfolk, per i successivi giorni di festa. La decisione diII sembra in netto contrasto con il numero sempre più crescente dei casi in Inghilterra (quasi 60mila e 150 decessi ieri 14 dicembre) e ladivenuta dominante. Ma la ...

