La Premier valuta il blocco stipendi per i non vaccinati

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) I club di tutta laLeague stannondo se ci sia la possibilità di sospendere glidi quei giocatori che sono costretti a fermarsi a causa del Covid in quanto non. Il numero di giocatori in isolamento in tutte e quattro le divisioni è aumentato vertiginosamente nelle ultime due settimane a causa L'articolo