La piccola Moldova esce dal bivio tra Mosca e Bruxelles | Vogliamo l' Ue

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Un giorno, lavuole diventare membro dell’Ue”. La presidente Maia Sandu non si era mai sbilanciata così tanto sul futuro del suo Paese. Questa volta ha deciso di far pendere l’ago della bilancia e, in un hotel diprima di incontrare i vertici delle istituzioni europee ha confidato a Reuters le sue intenzioni. “Vorremmo arrivarci, prima o poi. Insisteremo sul fatto che è una nostra scelta e vorremmo che altri Paesi la rispettassero”. Chi siano questi Paesi è facile da intuire, anche perché in realtà è uno solo: la Russia. A cui Sandu invia un messaggio chiaro, il modello europeo è più adatto alla sua. Seppur distante oltre mille chilometri da, la dipendenza dalle risorse russe è però un nodo stretto alla gola del piccolo Paese con capitale Chi?in?u. Su tutte, quel gas che il Cremlino ...