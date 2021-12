La pazza idea di Intel: un nuovo software per usare la potenza dormiente degli altri PC di casa e ottenere il massimo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E se nel futuro dei computer ci fosse la possibilità di sfruttare l’hardware delle altre macchine per… aiutarci nei task quotidiani? L’idea di Intel, folle per molti, geniale per altri, va dritta in questa direzione. La pazza idea di Intel: un nuovo software per usare la potenza dormiente degli altri PC – 15122021 www.computermagazine.itUn software che permetterà di sfruttare la potenza delle altre macchine connesse in rete per aiutare i PC meno performanti a ottenere migliori risultati. Il concetto che sta alla base dell’idea del produttore di chip è proprio questa e, seppur molti la ritengano pura ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E se nel futuro dei computer ci fosse la possibilità di sfruttare l’hardware delle altre macchine per… aiutarci nei task quotidiani? L’di, folle per molti, geniale per, va dritta in questa direzione. Ladi: unperlaPC – 15122021 www.computermagazine.itUnche permetterà di sfruttare ladelle altre macchine connesse in rete per aiutare i PC meno performanti amigliori risultati. Il concetto che sta alla base dell’del produttore di chip è proprio questa e, seppur molti la ritengano pura ...

