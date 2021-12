La paga da fame al suo giardiniere, il documento smaschera la Regina Elisabetta: sconcerto nel Regno Unito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Regina Elisabetta sta cercando un nuovo giardiniere. Chi si aspetta che un lavoro del genere al Castello di Windsor venga pagato molto bene da parte della famiglia reale rimarrà deluso: sì perché dall'annuncio pubblicato sul sito ufficiale di Buckingham Palace è stata specificata anche la cifra che il “fortunato” guadagnerà per occuparsi dei giardini di Windsor. Lo stipendio ammonterà a 19.500 sterline all'anno, circa 1.600 al mese. Non male, ma neanche alto considerando il costo della vita nel Regno Unito e soprattutto il fatto che il datore di lavoro è la famiglia reale, che quindi cerca qualcuno in grado di prendersi cura dei giardini a un certo livello. Il lavoro prevede un impiego dal lunedì al venerdì e occasionalmente anche nei weekend: l'invito di Buckingham Palace ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lasta cercando un nuovo. Chi si aspetta che un lavoro del genere al Castello di Windsor vengato molto bene da parte della famiglia reale rimarrà deluso: sì perché dall'annuncio pubblicato sul sito ufficiale di Buckingham Palace è stata specificata anche la cifra che il “fortunato” guadagnerà per occuparsi dei giardini di Windsor. Lo stipendio ammonterà a 19.500 sterline all'anno, circa 1.600 al mese. Non male, ma neanche alto considerando il costo della vita nele soprattutto il fatto che il datore di lavoro è la famiglia reale, che quindi cerca qualcuno in grado di prendersi cura dei giardini a un certo livello. Il lavoro prevede un impiego dal lunedì al venerdì e occasionalmente anche nei weekend: l'invito di Buckingham Palace ...

Advertising

kidysy : @andifal @pietrobernardi3 @barbarab1974 Paga gli Italiani con stipendi per vivere ....poi vedi se trovi ..Ma in rea… - mar_aie : Una busta paga da fame ma bisogna leccare il sottopalla agli imprenditori e a Mario Draghi via poveretti con lo yacht... - vecchidf : @RoccoTodero Mi sembra un ottimo invito a investire in Italia e accelerare la fuga finché si è in tempo. Così si po… - GianandreaGorla : RT @QLexPipiens: Presto rimarrò senza lavoro perché sarò sospeso. C'è un posto lì da te come recensore Amazon? Scrivo benino... Anticipatam… - RomyHellas : @Ferrucc66935382 @di_reddito @Bartstard07 Gli unici a non fare la fame anzi sono le case farmaceutiche e tutti que… -