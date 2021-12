Advertising

CalcioFinanza : La nuova norma della #FIFA che può rivoluzionare il mercato - sportli26181512 : #Governance #Notizie La norma FIFA che può rivoluzionare il mercato: Il prossimo terreno di scontro importante del… -

La Gazzetta dello Sport

... la sua famiglia e i loro tanti ospiti, poi i massimi dirigenti dellae altri irraggiungibili ... ma sulla carta laesiste e resiste. Come la mancanza di una concreta libertà politica e di ...'Bisognerebbe introdurre unasui procuratori, abbiamo parlato con, Uefa, Coni, Figc, Lega A... Voglio aiutare il calcio italiano ma qui è come il Far West - ha continuato Commisso - C'è ...El objetivo de la FIFA es acabar con el gran poder que tienen los agentes a la hora de mover a sus representados. Es por ello que quieren limitar el dinero que se lleven por cada fichaje o cesión. La ...Se avecina uno nuevo pulso que tendrá consecuencias a raíz de la nueva ley que la FIFA quiere poner en vigor a partir del próximo 1 de julio de 2022. Se trata de evitar que los agentes, abogados, fami ...