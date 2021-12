La mossa di Letta per non lasciare il Colle al centrodestra

Advertising

gio551 : RT @l_angiolini: #salvini prende in mano la questione del presidente della repubblica #conte risponde che fará proposta con #letta tutt… - eniiolucherini : RT @l_angiolini: #salvini prende in mano la questione del presidente della repubblica #conte risponde che fará proposta con #letta tutt… - l_angiolini : #salvini prende in mano la questione del presidente della repubblica #conte risponde che fará proposta con #letta… - infoitinterno : Quirinale, la mossa di Pd e 5S. Conte: 'Non escludo una proposta comune'. Letta: 'Parole importanti' - raspa90 : RT @eziomauro: Quirinale, la mossa di Pd e 5S. Conte: 'Non escludo una proposta comune'. Letta: 'Parole importanti' -

Ultime Notizie dalla rete : mossa Letta

il Giornale

La strategia diTra le tante ipotesi sul tavolo c'è quella di Silvio Berlusconi , che stuzzica e non poco tutti quei parlamentari che riconoscono nel Cav un'importante figura di riferimento per ...... come ormai di consueto per qualunquedel nuovo capo politico. Accuse di non coinvolgere i ... "Noi non ci muoviamo,farà una proposta e la dovremo seguire, con le conseguenze che tutti ...Un messaggio in codice per rassicurare il presidente E siccome a più riprese il Presidente ha detto di essere contrario ad una rielezione, facendo capire che l'eccezione del caso Napolitano non può tr ...Il segretario del Pd fissa i paletti e frena sull'ipotesi Berlusconi: "Al Quirinale non c'è mai stato nessun leader o capo politico". Ma i numeri in Parlamento e l'opinione degli italiani lo terrorizz ...