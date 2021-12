La Mole Antonelliana di Torino sarà illuminata da Fondazione Crt per festeggiare i 30 anni dell’Istituto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con il messaggio “Trent’anni per il futuro”, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino festeggia il compleanno illuminando la Mole Antonelliana con il proprio logo giallo e blu – gli stessi colori simbolo della città di Torino – nel lungo weekend sotto le stelle da venerdì 17 a domenica 19 dicembre (dalle 20 all’1 di notte). “Trent’anni di attività sono certamente un bel traguardo -affermano il presidente Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci- ma, per chi guarda sempre al futuro, sono anche l’inizio di un ulteriore impegno per continuare a migliorare la qualità della vita delle persone e il benessere delle comunità in un periodo così complesso e sfidante per tutti”. Nata il 20 dicembre 1991, terza Fondazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con il messaggio “Trent’per il futuro”, laCassa di Risparmio difesteggia il compleanno illuminando lacon il proprio logo giallo e blu – gli stessi colori simbolo della città di– nel lungo weekend sotto le stelle da venerdì 17 a domenica 19 dicembre (dalle 20 all’1 di notte). “Trent’di attività sono certamente un bel traguardo -affermano il presidente GiovQuaglia e il segretario generale Massimo Lapucci- ma, per chi guarda sempre al futuro, sono anche l’inizio di un ulteriore impegno per continuare a migliorare la qualità della vita delle persone e il benessere delle comunità in un periodo così complesso e sfidante per tutti”. Nata il 20 dicembre 1991, terzadi ...

Ultime Notizie dalla rete : Mole Antonelliana La Fondazione CRT compie 30 anni e illumina la Mole Antonelliana Con il messaggio "Trent'anni per il futuro", la Fondazione CRT festeggia il compleanno illuminando la Mole Antonelliana con il proprio logo giallo e blu " gli stessi colori simbolo della città di Torino " nel lungo weekend sotto le stelle da venerdì 17 a domenica 19 dicembre (dalle 20 all'1 di notte).

