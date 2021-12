La mensa al tempo del Covid (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mi dite come è la mensa quest’anno? «Come lo scorso anno e quello prima. Noi non andiamo in sala mensa perché c’è il Covid». «Mangiamo in aula, sui nostri banchi». «Prima vengono le cuoche. Una cuoca pulisce i banchi, li igienica». «Noi andiamo contro il muro e lei li punisce con quell’odore, doposcì risediamo». «Prima voi maestri date i bicchieri di plastica. Poi ci date l’acqua con le caraffe colorate. Sono belle». «L’acqua è la prima cosa. Io ho sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mi dite come è laquest’anno? «Come lo scorso anno e quello prima. Noi non andiamo in salaperché c’è il». «Mangiamo in aula, sui nostri banchi». «Prima vengono le cuoche. Una cuoca pulisce i banchi, li igienica». «Noi andiamo contro il muro e lei li punisce con quell’odore, doposcì risediamo». «Prima voi maestri date i bicchieri di plastica. Poi ci date l’acqua con le caraffe colorate. Sono belle». «L’acqua è la prima cosa. Io ho sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : mensa tempo Educazione alimentare a scuola con il progetto "Nutrilandia" Ottimi i consensi dei genitori degli alunni per il servizio mensa messo in campo dal comune di ... Chiosa la Dirigente Scolastica dell'istituto prof.ssa Margherita Morello, il tempo pieno è una visione ...

L'Arcivescovo visita la mensa Caritas del centro storico ausonico Presso la mensa era presente la consulta (un organismo composto da sei rappresentanti di sei ... al contempo, ha lanciato loro degli input di l'incoraggiamento nel donare il proprio tempo, nel segno ...

La mensa al tempo del Covid | il manifesto Il Manifesto La mensa al tempo del Covid Mi dite come è la mensa quest’anno? «Come lo scorso anno e quello prima. Noi non andiamo in sala mensa perché c’è il Covid». «Mangiamo in aula, sui nostri banchi». «Prima vengono le cuoche. Una cuoca ...

Roma Tre, inaugurata la nuova mensa: adesso è "green" grazie ai prodotti bio e alla lotta agli sprechi Centosettanta posti nei locali completamente ristrutturati dall'ente regionale per il diritto allo studio. Il cibo in eccesso verrà distribuito ai poveri ...

