La Maserati MC20 di David Beckham è una delle supercar più belle che abbiamo mai visto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladiè una Fuoriserie Edition dedicata alla Magic City, cioè Miami. Per realizzarla l’ambassador del Brand modenese è diventa designer insieme al centro stile, definendo unapersonalizzata che incarna i concetti di performance e sportività. Il progetto rientra nel programma di customizzazioneFuoriserie, che nelle sue varie declinazioni permette ai clienti di cucirsi addosso ogni vettura del Tridente, con l'obiettivo di renderla il simbolo del vero lusso nel terzo millennio, cioè mostrare al mondo la propria unicità irripetibile.Fuoriserie è un foglio bianco su cui operare con un’ampia gamma di strumenti. Il resto lo fa l’ispirazione del singolo cliente, che ha dunque la possibilità di ...

Infatti, con tanto di videotestimonianza, Beckham è 'volato' a Modena per andare a personalizzare la sua nuova. In questo contesto, l'ex centrocampista di Manchester United, Real Madrid ...Ladispone del ben noto motore 'Nettuno', un 6 cilindri a V di 90°, biturbo, 3 litri di cilindrata, carter secco, in grado di erogare 630 CV (463 kW) a 7500 giri/minuto e 730 Nm di ...È il primo esempio del programma Maserati Fuoriserie e si ispira alla città di Miami e alla squadra di calcio di Beckham ...Verso l’orizzonte dello stop ai motori termici nel 2035 la casa modenese si è già attrezzata. GranTurismo e GranCabrio le prime vetture «pulite» ...