La maratona di ascolto per chi a Natale, ha ancora più bisogno di una voce... (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per questo l'associazione accoglie e forma ogni anno nuovi volontari (chi fosse interessato a iniziare questo percorso può scrivere a volontari@telefonoamico.it), impegnati in un'attività delicata ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per questo l'associazione accoglie e forma ogni anno nuovi volontari (chi fosse interessato a iniziare questo percorso può scrivere a volontari@telefonoamico.it), impegnati in un'attività delicata ...

