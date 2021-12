La legge che vieta il fuoristrada in Italia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilè da oggito in tutta: il primo dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto datato 28...

Advertising

marcodimaio : La giunta del Senato conferma che i magistrati che indagano su #Open hanno agito fuori dalle regole acquisendo sms,… - gennaromigliore : Conte annuncia che il voto del M5S sull’utilizzabilità delle intercettazioni del senatore @matteorenzi nella vicend… - Piu_Europa : Malta ha approvato la legge che legalizza la cannabis. “Il Lussemburgo ha legalizzato l’autocoltivazione, Malta le… - Nicola23453287 : RT @MarcoCantamessa: Difficile immaginare che nessun funzionario abbia sollevato dubbi sul superamento dei 24 mesi. Ora, un Esecutivo che s… - gattonero : Persone che cercano di metter la polvere sotto al tappeto e fanno finta di non aver affossatto il DDL Zan e le sper… -

Ultime Notizie dalla rete : legge che

Virgilio Motori

...violato lamentre i pubblici ministeri hanno violato la Costituzione ', arringa Renzi nel post, sostituendosi in un colpo solo sia ai giudici fiorentini sia alla Corte costituzionale ,non ......e la frequente alternanza di caldo e freddo "non hanno favorito l'ottimale sviluppo vegetativo degli oliveti. "Le alte temperature estive e l'assenza prolungata di precipitazioni " sinel ...Il ministro Brunetta ha spiegato in Aula che dalla prossima settimana si prevede la chiusura dei contratti, compreso quello degli infermieri ...Maria Chiara Giannetta ha conquistato il pubblico nei panni della poliziotta non vedente della fiction di Rai 1 Blanca. Leggi l'intervista ...