La Lazio con Sarri | Lotito annuncia il rinnovo fino al 2025 E scatta il piano rinforzi

Advertising

Tg3web : Da Giovedì cominciano le somministrazioni del vaccino ai più piccoli, i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Con il Lazio… - AlfredoPedulla : #Inter a gennaio coglierà occasioni, non è scontato faccia mercato in entrata. #LuizFelipe accostato dal mondo inte… - HSQMYP : Sei punti fino alla befana, con Genoa e Salernitana. Buone feste @OfficialSSLazio. #SSLazio #Lazio #Lotito #Sarri - UomoRango : #15dicembre #Lotito seguire Sarri: bene farlo a parole, benissimo farlo con i fatti. AVANTI LAZIO ?? AVANTI LAZIALI… - VanessaSantoni : RT @sportli26181512: Coppa Italia, l'Udinese batte il Crotone 4-0: agli ottavi c'è la Lazio: La squadra bianconera chiude la partita già ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio con

Lafissa subito la ripartenzaMaurizio Sarri. "É un uomo che nel calcio può fare la differenza", così Claudio Lotito ha cominciato ad elogiare il tecnico ieri alla cena nataliziala squadra ...Al momento si sono registrati tentativi di intrusione soprattuttofinalità di criptomining, il ...causare danni come quello che lo scorso agosto ha colpito il sistema sanitario della Regione, ..."Sta lavorando a parte, non si è mai allenato con noi e spero di vederlo presto perché è un giocatore importante per noi". Così, Dionisi, alla vigilia di Sassuolo-Lazio, aveva fatto il punto su Filip ...Una nuova base aerea a servizio di tutta la Sabina è in arrivo nell’area romana , sul territorio del Comune di Moricone. E’ dei ...