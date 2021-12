La Juve cerca rinforzi, Berardi obiettivo e in quota il sogno Zaniolo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella difficile stagione del ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus c’è un reparto in particolare che sta funzionando meno degli altri: quello avanzato. I bianconeri, con appena 23 reti segnate nelle prime diciassette giornate di serie A, come riporta Agipronews, sono il tredicesimo attacco del campionato e la rincorsa alle prime posizioni della classifica dovrà partire per forza di cose da un miglioramento in zona gol. Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella difficile stagione del ritorno di Max Allegri sulla panchina dellantus c’è un reparto in particolare che sta funzionando meno degli altri: quello avanzato. I bianconeri, con appena 23 reti segnate nelle prime diciassette giornate di serie A, come riporta Agipronews, sono il tredicesimo attacco del campionato e la rincorsa alle prime posizioni della classifica dovrà partire per forza di cose da un miglioramento in zona gol.

Ultime Notizie dalla rete : Juve cerca Juve: Icardi per sei mesi 2 La Juventus cerca un centravanti sul mercato. Vlahovic (Fiorentina) è il sogno e Scamacca (Sassuolo) l'alternativa, ma l'occasione può essere Icardi . Secondo Tuttosport , l'attaccante argentino del PSG può ...

Calciomercato gennaio 2022, i possibili colpi di mercato di Juventus e Roma ...ha compensato alcunché e finora il giovane attaccante cresciuto proprio nelle giovanili della Juve ... Per il ruolo di vice Karsdorp si cerca dunque un terzino destro o un esterno che abbia anche buone ...

La Juve cerca il bomber, Dybala i bianconeri: vincere è un obbligo Tuttosport Juventus, un attaccante per Allegri: Aubameyang o Icardi Le grandi difficoltà della Juventus nel reparto offensivo, hanno indotto la società bianconera a delle riflessioni. Il risultato pare sia stato un immediato bisogno di cercare un attaccante con determ ...

Juve, il piano per Icardi. Un bomber per gennaio L’argentino, in bilico al Psg, cerca un club dove poter tornare al centro del progetto. I bianconeri faranno un tentativo per il prestito con diritto di riscatto. Maurito ci pensa ...

