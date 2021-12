La Giunta salva Renzi e bastona i pm. Il caso Open spedito alla Consulta. Destre e Italia viva fanno quadrato sull’ex premier. Ma l’ultima parola spetta all’Aula del Senato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) salvagente per Renzi. Da settimane l’ex premier ripete che la Procura di Firenze, nell’ambito dell’inchiesta Open (leggi l’articolo), ha violato la Costituzione. Non sono andati giù al Senatore di Rignano alcuni sequestri di documenti sulle sue comunicazioni, con cui gli inquirenti cercando di dimostrare che la fondazione diventata la sua cassaforte era un’articolazione di partito e che dunque vi sono stati finanziamenti illeciti. E la Giunta per le immunità del Senato, appoggiando la tesi dell’ex rottamatore, ha deciso di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, una proposta su cui dovrà pronunciarsi l’Aula. IL caso. La Giunta delle immunità presieduta dall’azzurro Maurizio Gasparri ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021)gente per. Da settimane l’exripete che la Procura di Firenze, nell’ambito dell’inchiesta(leggi l’articolo), ha violato la Costituzione. Non sono andati giù alre di Rignano alcuni sequestri di documenti sulle sue comunicazioni, con cui gli inquirenti cercando di dimostrare che la fondazione diventata la sua cassaforte era un’articolazione di partito e che dunque vi sono stati finanziamenti illeciti. E laper le immunità del, appoggiando la tesi dell’ex rottamatore, ha deciso di sollevare il conflitto di attribuzione davantiCorte Costituzionale, una proposta su cui dovrà pronunciarsi l’Aula. IL. Ladelle immunità presieduta dall’azzurro Maurizio Gasparri ha ...

demagistris : La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato salva il senatore Renzi dall’utilizzo delle intercettazioni… - alfanosici : RT @demagistris: La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato salva il senatore Renzi dall’utilizzo delle intercettazioni che la… - SullaGaetano : RT @demagistris: La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato salva il senatore Renzi dall’utilizzo delle intercettazioni che la… - GiglioBecco99 : @matteorenzi La Giunta mi salva dai carabinieri e le tre grilline si sono astenute. Ogni uomo ha un prezzo... E anche ogni donna! - GiglioBecco99 : La Giunta mi salva dai carabinieri e le tre grilline si sono astenute. Ogni uomo ha un prezzo... E anche ogni donna! -