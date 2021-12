La Finanza ferma e multa Manolas in aeroporto: trasportava oltre 20 mila euro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ad un'annata già complicata dai tanti infortuni, si aggiunge una nuova disavventura per Kostas Manolas. Il difensore, infatti, è stato fermato e multato dalla Guardia di Finanza durante un controllo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ad un'annata già complicata dai tanti infortuni, si aggiunge una nuova disavventura per Kostas. Il difensore, infatti, è statoto eto dalla Guardia didurante un controllo ...

Advertising

sportli26181512 : La Finanza ferma e multa Manolas in aeroporto: trasportava oltre 20 mila euro: La Finanza ferma e multa Manolas in… - DavideDWLuciano : @tatanka_h Foto di Wanda Nara ferma al posto di blocco della Guardia di Finanza: la Juve, a ben ragione, sogna.... - Jovi60725753 : @NeiTuoiSogni918 @BelpietroTweet Se ti occupassi di finanza sapresti anche come fare qualche soldino invece che acc… - martisvalley : non la guardia di finanza che ci ferma per i controlli mentre mangiamo - AndreaBonturi : @luky1953 @simosim27051969 @PaoloBorg @conteDartagnan si ma la devi ritargare in Italia e per girarci devi avere un… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanza ferma La Finanza ferma e multa Manolas in aeroporto: trasportava oltre 20 mila euro Ad un'annata già complicata dai tanti infortuni, si aggiunge una nuova disavventura per Kostas Manolas. Il difensore, infatti, è stato fermato e multato dalla Guardia di Finanza durante un controllo alla dogana dell'aeroporto di Capodichino perché trasportava una somma di denaro superiore al limite di 20 mila euro imposto dalla normativa antiriciclaggio. Manolas stava ...

Poco mossa la Borsa americana in attesa della FED Il Dow Jones si ferma a 35.533 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l' S&P - 500 ( New York ), che si posiziona a 4.632 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ...

La Finanza ferma e multa Manolas in aeroporto: trasportava oltre 20 mila euro La Gazzetta dello Sport Corriere del Mezzogiorno - Manolas sarebbe stato fermato all'aeroporto: multato dalla Finanza Il greco sarebbe stato fermato nello scalo di Napoli in partenza per la Grecia con un'ingente somma di denaro.

Napoli, Manolas fermato e multato in aeroporto: aveva troppo denaro con sé Kostas Manolas è stato fermato e multato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Capodichino perché trasportava con sé una somma di denaro contante superiore al limite consentito (10 mila euro). Il ...

Ad un'annata già complicata dai tanti infortuni, si aggiunge una nuova disavventura per Kostas Manolas. Il difensore, infatti, è stato fermato e multato dalla Guardia didurante un controllo alla dogana dell'aeroporto di Capodichino perché trasportava una somma di denaro superiore al limite di 20 mila euro imposto dalla normativa antiriciclaggio. Manolas stava ...Il Dow Jones sia 35.533 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l' S&P - 500 ( New York ), che si posiziona a 4.632 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ...Il greco sarebbe stato fermato nello scalo di Napoli in partenza per la Grecia con un'ingente somma di denaro.Kostas Manolas è stato fermato e multato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Capodichino perché trasportava con sé una somma di denaro contante superiore al limite consentito (10 mila euro). Il ...