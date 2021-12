La duchessa di York ha avuto parole buone per tutti. Anche per l'ex, coinvolto in uno scandalo sessuale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarah Ferguson, scandali, famiglia reale e impegni umanitari guarda le foto Anni e anni passati all’interno della royal family qualcosa le hanno insegnato. Sarah Ferguson, 62 anni, è stata ospite ieri sera a Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa. E mentre il giornalista ha provato, più volte, a farla uscire dai binari facendole domande (leggermente) provocatorie, lei è stata l’emblema del politically correct, del “volemose bene”, un muro di gomma contro il quale rimbalzavano elegantemente le insinuazioni del conduttore. Senza mai perdere il sorriso, la duchessa di York è stata ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sarah Ferguson, scandali, famiglia reale e impegni umanitari guarda le foto Anni e anni passati all’interno della royal family qualcosa le hanno insegnato. Sarah Ferguson, 62 anni, è stata ospite ieri sera a Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa. E mentre il giornalista ha provato, più volte, a farla uscire dai binari facendole domande (leggermente) provocatorie, lei è stata l’emblema del politically correct, del “volemose bene”, un muro di gomma contro il quale rimbalzavano elegantemente le insinuazioni del conduttore. Senza mai perdere il sorriso, ladiè stata ...

