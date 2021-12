La donazione dell’impresa agricola con agevolazione fiscale

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La risposta all’interpello 6.10.2021, n. 671, è particolarmente interessante poiché propone una linea interpretativa in senso evolutivo nel riconoscere le agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, della l. 15.12.1998, n. 441, non solo per effetto di successione o didell’aziendatra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, ma anche per i terreni di proprietà del padre che sono affittati ad una società semplicei cui soci sono i figli destinatari dell’atto di. Va premesso che la norma, nel testo originario, aveva lo scopo di “favorire la continuitàanche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici”. Tuttavia, con l’art. 6, comma 8, della l. 23.12.2000, n. 388, l’aspetto oggettivo è ...