La dedica di Messi ad Aguero: “Mi mancherà molto giocare con te con la maglia della Nazionale” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella giornata odierna Sergio Aguero ha annunciato il suo addio al calcio a causa di problemi di salute e il suo compagno di Nazionale, Lionel Messi, ha voluto dedicargli un pensiero: “Praticamente un’intera carriera insieme, Kun. Abbiamo vissuto momenti molto belli e altri no che ci hanno fatto unire sempre di più ed essere più amici. E continueremo a viverli insieme fuori dal campo. La gioia di sollevare insieme la Coppa America, tutti i traguardi che hai ottenuto in Inghilterra… La verità è che adesso devi smettere di fare quello che ti piace di più a causa di quello che ti è successo. Sicuramente continuerai ad essere felice perché sei una persona che trasmette felicità e tutti quelli che ti amano saranno sempre con te. Ora sta iniziando una nuova fase della tua vita e sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella giornata odierna Sergioha annunciato il suo addio al calcio a causa di problemi di salute e il suo compagno di, Lionel, ha volutorgli un pensiero: “Praticamente un’intera carriera insieme, Kun. Abbiamo vissuto momentibelli e altri no che ci hanno fatto unire sempre di più ed essere più amici. E continueremo a viverli insieme fuori dal campo. La gioia di sollevare insieme la Coppa America, tutti i traguardi che hai ottenuto in Inghilterra… La verità è che adesso devi smettere di fare quello che ti piace di più a causa di quello che ti è successo. Sicuramente continuerai ad essere felice perché sei una persona che trasmette felicità e tutti quelli che ti amano saranno sempre con te. Ora sta iniziando una nuova fasetua vita e sono ...

Advertising

sportface2016 : La dedica di #Messi ad #Aguero: 'Mi mancherà molto giocare con te con la maglia della Nazionale' - Danilo79612115 : @matteosalvinimi quello in cui si dedica maggiormente e le ricordo che è un esponente di governo e che ci sono migl… - giovannipoppoli : Ok quindi stiamo messi Non con i lacrimoni a pensare a lei con i lacrimoni perché suo marito le dedica la canzone S… -