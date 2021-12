La decisione della Prefettura: Di Maria torna sindaco a Santa Croce del Sannio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAntonio Di Maria torna sindaco nella sua Santa Croce del Sannio. A disporre la sua reintegrazione è stato questa mattina il dirigente dell’Area II della Prefettura di Benevento. Di Maria, si ricorderà, era stato sospeso all’indomani degli arresti domiciliari disposti nell’ambito dell’inchiesta che ha scosso la Provincia sannita. Revocata la misura cautelare, per la Prefettura Di Maria può reindossare la fascia tricolore. Resta, evidentemente, la sospesione dalla carica di Presidente disposta dalla magistratura con il riesame. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAntonio Dinella suadel. A disporre la sua reintegrazione è stato questa mattina il dirigente dell’Area IIdi Benevento. Di, si ricorderà, era stato sospeso all’indomani degli arresti domiciliari disposti nell’ambito dell’inchiesta che ha scosso la Provincia sannita. Revocata la misura cautelare, per laDipuò reindossare la fascia tricolore. Resta, evidentemente, la sospesione dalla carica di Presidente disposta dalla magistratura con il riesame. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

