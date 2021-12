La crisi del calcio non coinvolge gli agenti, i loro incassi del 2021 sono rimasti stabili (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sebbene anche il calcio abbia subito gli effetti della pandemia di covid e il mercato di quest’anno abbia chiuso con un volume di scambi notevolmente più basso rispetto a quelli passati, non tutti hanno risentito di questi problemi. Secondo quanto riportato infatti oggi dal report “Intermediaries in International Transfers”, pubblicato dalla Fifa, nel 2021 le commissioni corrisposte per i servizi di agenti e intermediari sono ammontate a 500,8 milioni di dollari, una cifra stabile rispetto all’anno scorso. Gli agenti non conoscono crisi. Le commissioni degli intermediari dunque sono aumentate in proporzione rispetto alle cifre spese per i trasferimenti dei calciatori Nel 2021, nel Transfer Matching System (TMS) è stato completato un totale di 17.945 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sebbene anche ilabbia subito gli effetti della pandemia di covid e il mercato di quest’anno abbia chiuso con un volume di scambi notevolmente più basso rispetto a quelli passati, non tutti hanno risentito di questi problemi. Secondo quanto riportato infatti oggi dal report “Intermediaries in International Transfers”, pubblicato dalla Fifa, nelle commissioni corrisposte per i servizi die intermediariammontate a 500,8 milioni di dollari, una cifra stabile rispetto all’anno scorso. Glinon conoscono. Le commissioni degli intermediari dunqueaumentate in proporzione rispetto alle cifre spese per i trasferimenti dei calciatori Nel, nel Transfer Matching System (TMS) è stato completato un totale di 17.945 ...

