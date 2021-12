La coppia focosa fa troppo rumore | il vicino | «Alle mie figlie devo dire che la signora è sbadata»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una giovanefinrumorosa, non solo negli amplessi consumati giorno e notte, sta esasperando i vicini. Ed uno di loro, imbarazzato e un po’ infastidito da quel sesso che non bada ai decibel, decide di scrivere una lettera. Siamo a Udine, in un condominio costruito negli anni ’60 dove l’insonorizzazione delle pareti non è il massimo. Come riporta Telefriuli.it, un residente, che vive con la moglie e le duepiccole, ha scritto una lettera abbastanza divertente in cui invita la giovanead adottare qualche accorgimento in più. «Buongiorno, sono l’inquilino del piano di sotto. Innanzitutto complimenti sentiti, perché dnostre evidenze per frequenza, intensità e durata voi del piano di sopra ci confermate l’esistenza e l’importanza dell’amore, quello bello. Forse vi ...