La Cina tiene nascosta la trappola del debito. Report Atlantic Council (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Cina tiene in mano una parte di mondo, quella in fase di sviluppo, tecnicamente non ancora avanzata. Ne sa qualcosa l'Africa che, come raccontato a più riprese da Formiche.net, è letteralmente prigioniera di Pechino e dei suoi prestiti muscolari. Vere e proprie trappole pronte a scattare al primo cenno di insolvenza. Peccato che, come ben chiarisce un Report dell'Atlantic Council, il globo ne sappia poco o nulla, dal momento che "i vasti debiti nei confronti della Cina, contratti dai Paesi in via di sviluppo, non scompariranno dalla circolazione semplicemente perché Pechino ha eretto una cortina di silenzio. E l'onere del rimborso sarà inevitabilmente sulle spalle di quei Paesi che meno possono permettersi di fare sacrifici".

