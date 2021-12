La Cassazione boccia il ricorso di Pinti | resta in carcere l' untore Hiv Nascose la malattia e infettò le compagne

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ANCONA - Ladice no aldi Claudio: confemata la sentenza entenza a 16 anni e 8 mesi all'dell'Hiv. La condanna era stata inflitta dal gup di Ancona e ribadita in ...

Advertising

rep_roma : Corsa alla Procura di Roma, Cassazione boccia ricorso Prestipino [di Andrea Ossino] [aggiornamento delle 12:38] - rep_roma : Corsa alla Procura di Roma, la Cassazione boccia ricorso Prestipino [di Andrea Ossino] [aggiornamento delle 12:36] - CacciaeDintorni : Corte di Cassazione boccia il referendum - antonioiuzzolin : E’ ufficiale: la Cassazione boccia il referendum anti caccia -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione boccia

Giornale di Sicilia

APPROFONDIMENTI IL CASO Rinviato di 3 mesi il giudizio dellasu Pinti,...Delocalizzazioni, Giorgettila bozza Orlando/ "No misure punitive per aziende" Con la recente sentenza n. 26709 del 1/10/2021, laha ribadito il principio secondo cui lo svolgimento ...ANCONA - La Cassazione dice no al ricorso di Claudio Pinti: confemata la sentenza entenza a 16 anni e 8 mesi all'untore dell'Hiv. La condanna era stata inflitta dal gup di Ancona ...Le sezioni unite civili della Cassazione, con due distinte sentenze depositate oggi, hanno respinto i ricorsi presentati da Michele Prestipino contro la sentenza del Consiglio di Stato con cui era sta ...